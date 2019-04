In Germania Amazon Prime Video ha distribuito il secondo episodio dell’ottava stagione di “Game Of Thrones” con alcune ore di anticipo

In Germania l’attesa ottava e ultima stagione di Game of Thrones è distribuita su Amazon Prime Video, il servizio di streaming di Amazon, che ieri, per un errore, ha reso disponibile il secondo episodio della serie tv alcune ore in anticipo rispetto alla messa in onda negli Stati Uniti e negli altri paesi in cui è distribuita. Vari utenti del servizio hanno potuto vederlo per intero prima dei telespettatori americani nonostante Amazon lo abbia rimosso dopo essersi accorta dell’errore: per questo su internet sono circolati alcuni spoiler e screenshot della puntata prima che fosse ufficialmente trasmessa. Era successo anche con il primo episodio della stagione: era stato trasmesso in anticipo, per errore, da DirecTV Now, un servizio di streaming americano. Amazon si è poi scusata per l’errore.