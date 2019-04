Il sindaco di Londra ha chiesto la fine delle manifestazioni ambientaliste di Extinction Rebellion

Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha chiesto la fine delle manifestazioni ambientaliste di Extinction Rebellion, che da una settimana stanno bloccando alcuni dei principali incroci e ponti della città, causando problemi di traffico e ordine pubblico. Khan, che fa parte del partito Laburista, ha diffuso un comunicato in cui si dice vicino alle ragioni dei manifestanti ma in cui critica la loro strategia, dicendo che le prolungate proteste di questi giorni hanno causato disagi alla popolazione e messo in grossa difficoltà la polizia. Oggi era circolata la notizia che i manifestanti avessero offerto a Khan di interrompere le manifestazioni in cambio di alcune sue promesse: nel comunicato non c’è menzione di questa cosa. Dall’inizio delle manifestazioni sono state arrestate circa 800 persone.

