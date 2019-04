Sabato l’FBI ha arrestato il leader di una milizia civile accusata di arrestare illegalmente migranti in New Mexico, lungo il confine con il Messico. Il procuratore generale del New Mexico Hector Balderas ha detto che è stato arrestato il leader di United Constitutional Patriots, una delle milizie più attive nelle ultime settimane: si chiama Larry Mitchell Hopkins, ma si fa chiamare anche Johnny Horton Jr, ed è accusato di possesso irregolare di armi. Di United Constitutional Patriots si era molto parlato negli ultimi giorni sui giornali americani per via di un video girato sul confine con il Messico in cui un gruppo di migranti, tra cui donne e bambini, veniva sorvegliato da uomini armati in attesa dell’arrivo della polizia. Il New York Times ha spiegato che le accuse con cui è stato arrestato Hopkins sono relativamente poco gravi, ma che permetteranno alle autorità di avviare più ampie indagini sulle attività della milizia di cui fa parte.