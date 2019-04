Il servizio di car sharing Car2Go è stato sospeso a Chicago dopo che decine di auto erano state rubate in pochi giorni. Le auto erano state rubate grazie a delle iscrizioni fasulle all’app di Car2Go, fatte con documenti di identità falsi e carte di credito rubate. La polizia è riuscita a recuperarne la maggior parte, il Guardian dice che in tutto ne erano state rubate quasi 100, e 21 persone sono state accusate dei furti: Car2Go ha comunque detto che per il momento il servizio resterà disattivato in tutta la città. Quello dei danneggiamenti e dei furti è uno dei principali problemi che stanno affrontando le molte società che si sono dedicate negli ultimi anni a progetti di condivisione di mezzi di trasporto, dalle auto alle biciclette, ai motorini e ai monopattini. Solo venerdì, Enjoy, il servizio di car sharing di ENI, aveva annunciato la sospensione delle attività a Catania a causa dei troppi danni subiti dalle sue auto.