Dal 2021 la pesca elettrica sarà vietata in tutta l’Unione Europea

Martedì 16 aprile il Parlamento Europeo ha votato a favore del divieto della pesca elettrica in tutta l’Unione a partire dal 2021: i pescherecci europei non potranno utilizzare questo tipo di pesca in tutte le acque in cui transiteranno, quindi anche al di fuori dell’Unione Europea. La pesca elettrica (detta anche elettropesca) consiste nell’invio di scariche elettriche attraverso le reti posizionate sui fondali: i pesci non subiscono ferite o danni visibili ma vengono storditi, e poi raccolti con altre reti. Questa tecnica, che permette di catturare grandi quantità di pesci senza particolare sforzo, è vietata già dal 1998 ma dal 2006 alcune deroghe hanno permesso a 85 pescherecci, quasi tutti olandesi, di continuare a utilizzarla nel Mare del Nord. L’accordo ha richiesto un anno di contrattazioni: il divieto sarà ufficialmente in vigore a partire dall’1 luglio 2021, ma i singoli stati potranno decidere di vietare l’uso della pesca elettrica già prima.