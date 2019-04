Un uomo è stato arrestato per aver nascosto un chilo di cocaina in un loculo del cimitero del Verano, a Roma

Un marmista di 42 anni è stato arrestato per aver nascosto un chilo di cocaina in un loculo vuoto del cimitero del Verano, a Roma. L’uomo aveva nascosto la cocaina in una cappella funeraria nel Colle del Pincetto, l’area più antica e monumentale del cimitero, vicino alla Basilica di San Lorenzo fuori le Mura.

Oltre alla cocaina, gli agenti hanno trovato anche un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario al confezionamento della droga e, in un altro loculo, una pistola rubata e alcune cartucce. Gli agenti si erano insospettiti dopo che nel pomeriggio di ieri avevano visto un’auto entrare a tutta velocità dentro al cimitero e avevano quindi deciso di pedinare l’autista. L’uomo ora si trova nel carcere Regina Coeli di Roma.