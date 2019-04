Amazon ha comunicato che entro luglio chiuderà il “marketplace” del suo sito cinese: significa che non saranno più disponibili articoli di rivenditori terzi, ma continueranno a essere disponibili quelli venduti direttamente da Amazon. In questi anni Amazon ha molto sofferto la concorrenza dei giganti tecnologici cinesi, come Alibaba, che di fatto controllano l’80 per cento dell’e-commerce nel paese.