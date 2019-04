Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro Cuba e Venezuela

John Bolton, consigliere per la sicurezza nazionale del governo statunitense di Donald Trump, ha annunciato mercoledì l’imposizione di nuove sanzioni contro i regimi di Cuba e Venezuela. Le sanzioni, di cui non sono stati ancora diffusi i dettagli, avranno l’obiettivo di aumentare la pressione sui due governi, in particolare su quello venezuelano di Nicolás Maduro, al centro da mesi di una gravissima crisi politica nella quale gli Stati Uniti si sono schierati dalla parte del leader dell’opposizione Juan Guaidó.