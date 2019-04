Tottenham e Liverpool sono le ultime due squadre qualificate alle semifinali di Champions League

Tottenham e Liverpool si sono qualificate alle semifinali di UEFA Champions League dopo aver eliminato rispettivamente Manchester City e Porto nelle ultime due partite dei quarti di finale, disputate entrambe mercoledì sera. A Manchester il Tottenham ha perso 4-3 contro il City — in un incontro in cui sono stati segnati quattro gol soltanto nei primi venti minuti di gioco — ma si è qualificato ugualmente grazie alla vittoria per 1-0 ottenuta nella partita di andata. In semifinale giocherà contro l’Ajax. Per il Liverpool la qualificazione è stata molto più semplice: dopo aver vinto 2-0 all’andata in casa, ha vinto 4-1 in Portogallo. In semifinale giocherà contro il Barcellona.