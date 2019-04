Il ciclista belga Victor Campenaerts ha fatto il record dell’ora

Il ciclista belga Victor Campenaerts è il nuovo detentore del record dell’ora. In 60 minuti è infatti riuscito a percorrere, su pista, 55,089 chilometri: una distanza superiore ai 54,526 chilometri che quattro anni fa erano stati percorsi dal britannico Bradley Wiggins. Campenaerts ha percorso la nuova distanza record girando nel velodromo di Aguascalientes, in Messico, a 1.880 metri sul livello del mare. Campenaerts ha 27 anni ed è anche un ciclista su strada, che corre per la squadra Lotto-Soudal. Tra i detentori del record dell’ora ci sono stati anche Fausto Coppi ed Eddy Merckx.