American Airlines ha detto che i suoi piloti faranno nuove sessioni di addestramento per i Boeing 737 MAX

American Airlines ha detto che i suoi piloti faranno nuove sessioni di addestramento con sistemi di simulazione a terra per i Boeing 737 MAX, scrive il Wall Street Journal. Dalla prossima estate, i piloti dei Boeing 737 MAX inizieranno ad affrontare alcuni scenari di simulazione dei problemi causati dal sistema di controllo di volo automatizzato, il MCAS, che corregge l’assetto dell’aereo e permette di stabilizzarlo e che si pensa abbia causato i due incidenti dell’Ethiopian Airlines e della Lion Air. Inizialmente dopo l’incidente in Etiopia di inizio marzo, American Airlines aveva detto che i suoi piloti non avevano necessità di ulteriori aggiornamenti per i Boeing 737 MAX.