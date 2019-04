Il ciclista belga Philippe Gilbert ha vinto la Parigi-Roubaix, una delle corse più prestigiose del ciclismo su strada e una delle “classiche monumento” del calendario internazionale, nota anche come “la regina delle classiche”. Gilbert ha 36 anni ed è considerato uno specialista delle “classiche”, avendo vinto in passato il Giro delle Fiandre, l’Amstel Gold Race, la Freccia Vallone, la Liegi-Bastogne-Liegi e il Giro di Lombardia, ma nella sua lunga carriera non era mai riuscito a vincere la Parigi-Roubaix. Dietro di lui sono arrivati Nils Politt, Yves Lampaert, Sep Vanmarcke e Peter Sagan, quest’ultimo vincitore dell’edizione dello scorso anno.