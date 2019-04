Almeno nove persone sono morte nel crollo di due edifici in una favela di Rio de Janeiro

Sono almeno nove le persone morte in seguito al crollo di due edifici venerdì 12 aprile nella favela di Muzema, a Rio de Janeiro, in Brasile. La favela si trova nel quartiere di Itanhangá, che nei giorni scorsi è stato colpito da forti piogge e inondazioni; i due edifici crollati sarebbero stati abusivi. Al momento ci sono ancora 16 persone disperse e vigili del fuoco e protezione civile sono al lavoro con l’aiuto di cani e droni per cercare di trovare ancora superstiti tra le macerie. Gli edifici vicini a quelli crollati sono stati evacuati e ai residenti è stato permesso di rientrare nelle loro case per pochi minuti per recuperare i propri effetti personali. La favela di Muzema, come anche diverse altre zone di Rio de Janeiro, è controllata da milizie paramilitari, gruppi armati nati per mantenere l’ordine in città e ormai diventati organizzazioni criminali. Le milizie si occupano di tutti i servizi di base dei quartieri, come elettricità e trasporti, e controllano anche le autorizzazioni per la costruzione dei palazzi.