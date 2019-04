La notizia del carabiniere ucciso a un posto di blocco in provincia di Foggia oggi si trova in grande evidenza su molti quotidiani, e alcuni ne parlano nel titolo principale; altri invece continuano a dare visibilità ai combattimenti in Libia e a quello che possono implicare per l’Italia e l’Europa soprattutto in termini di sicurezza pubblica e gestione dell’immigrazione. Infine, la storia degli arresti attorno al PD e alla sanità in Umbria – che era emersa nel tardo pomeriggio di venerdì e che non tutti i quotidiani sabato trattavano con visibilità e completezza – oggi viene citata praticamente dappertutto.