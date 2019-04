Weekly Beasts

Può capitare, guidando a Merritt Island, che attraversi una strada un alligatore. O di essere a Rottach-Egern, in Germania, vicino a un cigno che sembra più minaccioso di due orsi polari. Entrambe situazioni capitate nella raccolta degli animali da fotografare in settimana, in compagnia di cammelli dello stesso colore del terreno su cui corrono, un serpente che mangia uno scoiattolo, una tigre a mollo e i giochi di luce su una leonessa in gabbia.