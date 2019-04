Spal-Juventus in TV o in streaming

Spal-Juventus è la prima partita della 32esima giornata di Serie A: si giocherà oggi alle 15 allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara e sarà arbitrata da Daniele Doveri. Grazie alla vittoria nell’ultima giornata contro il Milan, ora la Juventus ha 20 punti di vantaggio sul Napoli, cosa che le permetterebbe di vincere già oggi matematicamente il suo ottavo Scudetto di fila, con sei giornate di anticipo.

Per farlo le basterà pareggiare, indipendentemente dal risultato del Napoli domani contro il Chievo. Infatti se anche il Napoli dovesse vincere e la Juve pareggiare, il distacco tra le due sarebbe di 18 punti, che sono esattamente i punti che potrebbe recuperare il Napoli nelle rimanenti sei partite, non abbastanza per superare la Juventus per via delle due sconfitte subite negli scontri diretti. La Juve potrebbe vincere lo scudetto anche perdendo, nel caso in cui anche il Napoli non dovesse vincere.

La Juventus giocherà oggi con una formazione fortemente rimaneggiata, in vista della partita di ritorno dei quarti di Champions League contro l’Ajax di martedì prossimo. Partirà titolare in attacco ancora Moise Kean, autore di 5 gol consecutivi tra Juventus e Nazionale. Dovrebbe partire titolare anche il centrocampista centrale 19enne Hans Nicolussi Caviglia, che Allegri ha fatto esordire in Serie A contro l’Udinese.

Dove vedere Spal-Juventus

Spal-Juventus sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251. Gli abbonati a Sky potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la singola partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. In questa pagina trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe europee e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le probabili formazioni

Spal (3-5-2) Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna

Juventus (3-5-2) Perin; De Sciglio, Rugani, Bonucci; Cuadrado, Khedira, Bentancur, Nicolussi Caviglia, Spinazzola; Kean, Dybala