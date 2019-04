A Londra la polizia ha sparato contro un’auto che stava tamponando apposta l’auto dell’ambasciatore ucraino

A Londra stamattina la polizia ha sparato contro un’auto che stava investendo altri veicoli appositamente. La polizia ha detto che l’uomo alla guida stava prendendo di mira soprattutto la macchina dell’ambasciatore ucraino a Londra, parcheggiata fuori dall’ambasciata a Holland Park, e che non si è fermata nemmeno quando gli agenti sono arrivati (anzi, si è diretto contro di loro). L’uomo alla guida poi è stato arrestato e portato in ospedale per accertamenti, l’incidente non è considerato un atto di terrorismo. Le sue motivazioni al momento non sono note. Nessuno è stato ferito.