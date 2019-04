C’è stato un terremoto di magnitudo 6,8 al largo dell’Indonesia

C’è stato un terremoto di magnitudo 6,8 al largo dell’isola di Sulawesi, in Indonesia, con ipocentro a una profondità di 10 km. Le autorità indonesiane hanno diramato un’allerta per un possibile tsunami: le coste più vicine all’epicentro del terremoto sono a meno di 40 chilometri, mentre la città di Luwuk, di circa 50mila abitanti e la più grande nelle vicinanze, è a meno di 100 chilometri. Sempre l’isola di Sulawesi lo scorso settembre era stata colpita da un altro terremoto che aveva causato uno tsunami e più di 4mila morti.

Felt #earthquake (#gempa) M6.8 strikes 236 km N of #Kendari (#Indonesia) 38 min ago. Please report to: https://t.co/rM0Yd2LeWp pic.twitter.com/PDyHHM3SNv

— EMSC (@LastQuake) April 12, 2019