Il Dalai Lama è stato dimesso dall’ospedale in cui era stato ricoverato per un’infezione polmonare

Il Dalai Lama è stato dimesso dall’ospedale di Nuova Delhi, in India, in cui era stato ricoverato mercoledì a causa di un’infezione polmonare. A dare la notizia è stato il suo portavoce, Tenzin Taklha, che ad AFP ha detto anche che il Dalai Lama «ora sta molto bene». Il leader spirituale del buddismo tibetano, che ha 83 anni e il cui vero nome è Tenzin Gyatso, era stato portato in ospedale a Nuova Delhi da Dharamsala, nel nord dell’India, dove vive in esilio da 60 anni.