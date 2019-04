Cosa c’è stasera in TV

Tra le varie cose che ci sono stasera in TV su Canale 5 trovate Sully, il film di Clint Eastwood con Tom Hanks protagonista che racconta la storia vera del famoso ammaraggio sul fiume Hudson (quando uscì ricevette diverse critiche per come aveva raccontato la storia del dopo-ammaraggio). In alternativa su Rai 1 c’è la terza puntata della fiction Mentre ero via, e su Rai 3 la seconda puntata del nuovo programma di Raffaella Carrà: dopo Fiorello, il personaggio intervistato oggi sarà Sophia Loren. Per il resto ci sono i soliti programmi del giovedì, e Arsenal-Napoli, quarto di finale di Europa League, in chiaro su Tv8.

Rai Uno

21.25 – Mentre ero via

Terza puntata di una serie scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta. La Rai lo ha definito un «melò-mistery», dovrebbe significare che è sia un dramma emotivo sia una storia con risvolti “crime”, piena di colpi di scena. La protagonista, interpretata da Vittoria Puccini, ha un brutto incidente dopo essere stata sul luogo dove il marito e l’amante erano stati uccisi. Quando si risveglia non ricorda più gli ultimi otto anni della sua vita.

Rai Due

21.20 – Escape plan – Fuga dall’inferno

Film del 2013 con Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. Uno dei protagonisti, Ray Breslin, ha scritto un libro sulle carceri di massima sicurezza e dimostra la loro fallibilità facendosi rinchiudere in incognito per poi evadere dopo qualche giorno. La CIA richiede il suo aiuto per verificare un nuovo centro di detenzione che fa parte di un programma segreto.

Rai Tre

21.20 – A raccontare comincia tu

Ed è subito Raffaella Carrà, che conduce la seconda di sei puntate durante le quali incontrerà sei personaggi famosi. Stasera la protagonista sarà Sophia Loren.

Rete Quattro

21.25 – Dritto e rovescio

È il nuovo programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio.

Canale Cinque

21.20 – Sully

È di Clint Eastwood e c’è Tom Hanks che interpreta il pilota di aerei Chesley “Sully” Sullenberger, che il 15 gennaio 2009, dopo sei minuti dal decollo, fece un ammaraggio d’emergenza sul fiume Hudson, a New York, salvando la vita di tutte le 155 persone a bordo.

Italia Uno

21.20 – Colorado

Nuova edizione, la ventesima, dello show comico condotto da Paolo Ruffini e Belen Rodriguez.

La7

21.15 – Piazzapulita

Nuova puntata del talk show condotto da Corrado Formigli.

TV8

21.00 – UEFA Europa League: Arsenal-Napoli

Partita di andata dei quarti di finale di Europa League. Il Napoli è l’unica squadra italiana ancora in corsa nel torneo ed è tra le principali favorite per la vittoria finale insieme a Chelsea e Arsenal.

Rai Movie



21.10 – Windtalkers

Film di guerra del 2002 diretto da John Woo con Nicolas Cage. Nella Seconda guerra mondiale l’esercito degli Stati Uniti usa il linguaggio Navajo per crittografare i propri messaggi; i giapponesi catturano dei soldati Navajo e li usano come traduttori. Cage interpreta un sergente che ha causato accidentalmente la morte di alcuni di questi soldati, e che ora medita vendetta.

Iris



21.00 – Miss Potter

Film del 2006 sulla vita di Beatrix Potter, famosa scrittrice e illustratrice di libri per bambini, in particolare per il personaggio di Peter Coniglio. Potter è interpretata da Renée Zellweger e nel film recita anche Ewan McGregor.

Sky

Sky Cinema Uno

