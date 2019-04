SIAE e Soundreef, le due società che raccolgono i diritti d’autore in Italia, hanno trovato un accordo per risolvere le loro cause legali

SIAE e Soundreef, le due società che raccolgono i diritti d’autore in Italia, hanno trovato un accordo per risolvere le cause legali che si erano reciprocamente intentate e regolare più chiaramente il mercato dei diritti d’autore per la musica. SIAE era sempre stata monopolista della raccolta dei diritti d’autore in Italia, fino a che una decisione del parlamento europeo aveva imposto la liberalizzazione del mercato. Soundreef, tramite la società LEA, aveva allora cominciato ad operare anche in Italia, in un contesto legale però ancora fumoso che aveva portato a diverse cause tra le due società. Il nuovo accordo prevede tra le altre cose il riconoscimento reciproco di SIAE e Soundreef e il riconoscimento del fatto che gli utilizzatori di musica che ora hanno una licenza SIAE dovranno ottenerne una anche da Soundreef (tramite LEA) se vogliono diffondere musica di artisti che hanno scelto di lasciare SIAE (il più noto di loro è Fedez).