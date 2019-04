Martedì c’è stata una grossa rapina nell’aeroporto di Tirana, in Albania, intitolato a Madre Teresa di Calcutta. Alcuni rapinatori, travestiti con abiti militari e con il volto coperto da passamontagna, sono riusciti ad arrivare sulla pista dell’aeroporto attraverso un’entrata secondaria e a bloccare un aereo della Austrian Airlines diretto a Vienna. I ladri sono entrati nella stiva e hanno preso diversi milioni di euro che erano custoditi lì e che dovevano essere trasferiti in una banca austriaca: inizialmente si era parlato di 2,5 milioni di euro, ma i media locali sostengono che il denaro rubato ammonti a circa 10 milioni di euro. Dopo il furto, i ladri sono scappati a bordo di un’auto, inseguiti dalla polizia: durante la fuga c’è stato anche uno scontro a fuoco in cui uno dei rapinatori è stato ucciso. Gli altri rapinatori sarebbero invece riusciti a fuggire.

La polizia ha detto di aver arrestato in seguito quattro persone per possibili legami con la rapina e di averne interrogate quaranta, tra cui i responsabili della sicurezza dell’aeroporto. AFP ha scritto che spesso le banche straniere operanti in Albania mandano denaro all’estero, perché la banca centrale albanese non accetta ingenti depositi in valute straniere.