Il giocatore di basket Dirk Nowitzki ha ufficializzato il suo ritiro

Dirk Nowitzki, giocatore di basket dei Dallas Mavericks, ha ufficializzato ieri il suo ritiro. Nowitzki, che è tedesco e ha 40 anni, gioca in NBA, la più importante lega di basket statunitense, dal 1998. In 21 anni di carriera Nowitzki ha sempre giocato con i Mavericks, con i quali nel 2011 vinse anche il campionato, diventando il sesto marcatore di tutti i tempi della lega e il primo degli europei; ha anche vinto una volta il titolo di MVP (cioè miglior giocatore) della regular season (la parte di stagione prima dei playoff) e una volta il titolo di MVP delle finali. Con la nazionale tedesca, inoltre, ha vinto la medaglia di bronzo ai Mondiali del 2002 e quella d’argento agli Europei del 2005. Nonostante lui non lo avesse mai ufficializzato, del suo ritiro si parlava da tempo, anche a causa dei molti problemi fisici avuti negli ultimi anni. Il ritiro di Nowitzki è coinciso con quello di un altro giocatore molto famoso, Dwyane Wade, di cui però si sapeva fin dall’inizio della stagione.