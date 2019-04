In Algeria si terranno le elezioni presidenziali il 4 luglio

Il presidente ad interim dell’Algeria, Abdelkader Bensalah, ha annunciato mercoledì la data delle prossime elezioni presidenziali, che si terranno il 4 luglio. Nuove elezioni erano richieste dai manifestanti che per settimane avevano protestato in tutto il paese contro il governo e che poi avevano ottenuto le dimissioni di Abdelaziz Bouteflika, presidente algerino in carica per quasi 20 anni. L’annuncio di Abdelkader Bensalah è stato seguito da nuove proteste ad Algeri, organizzate per chiedere le dimissioni dello stesso presidente ad interim, considerato troppo vicino a Bouteflika.