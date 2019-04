Trump ha licenziato il capo del Secret Service, l’agenzia governativa responsabile della sicurezza del presidente

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha licenziato Randolph D. Alles, il capo del Secret Service, l’agenzia governativa americana responsabile della sicurezza del presidente e della sua famiglia. La notizia è stata data da CNN, mentre la Casa Bianca ha poi confermato l’allontanamento di Alles con un comunicato in cui lo si ringraziava per il lavoro svolto. Il licenziamento di Alles è arrivato a poche ore dalle dimissioni della segretaria per la sicurezza nazionale Kirstjen Nielsen, che come Alles era considerata vicina al vecchio capo dello staff della Casa Bianca John Kelly.