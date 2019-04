Kirstjen Nielsen si è dimessa da segretaria per la sicurezza nazionale dell’amministrazione Trump

Kirstjen Nielsen si è dimessa da segretaria per la sicurezza nazionale dell’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump. Nielsen, che ha 46 anni, era in carica dal dicembre del 2017 su indicazione del suo predecessore, il generale John Kelly, che nel frattempo era diventato capo del gabinetto della Casa Bianca (Kelly si è dimesso quattro mesi fa). In poco più di un anno a capo della sicurezza interna, Nielsen ha sostenuto alcune delle politiche più controverse di Trump, tra cui l’intenzione di costruire il muro al confine con il Messico – che ha portato a dichiarare lo stato di emergenza nazionale e alla chiusura di tutti gli uffici federali per 35 giorni – e la separazione delle famiglie di migranti al confine con il Messico. Su Twitter Trump ha annunciato che Nielsen verrà sostituita da Kevin McAleenan, attuale commissario per la sicurezza delle dogane e dei confini.

….I am pleased to announce that Kevin McAleenan, the current U.S. Customs and Border Protection Commissioner, will become Acting Secretary for @DHSgov. I have confidence that Kevin will do a great job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2019