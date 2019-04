Questa sera ci sarà un nuovo incontro tra il governo britannico e i Laburisti per cercare un accordo su Brexit, dopo che le trattative iniziate la settimana scorsa tra la prima ministra Theresa May e il capo del partito Laburista Jeremy Corbyn erano finite in niente. Quello di oggi sarà un incontro tecnico, a cui non parteciperanno Corbyn e May, e che servirà per capire se ci sono i margini per trovare un compromesso tra le richieste dei Laburisti e l’offerta del governo Conservatore di May. Secondo Bloomberg, questa sera ai Laburisti verrà fatta una nuova offerta: un piano per Brexit che dovrebbe avvicinarsi alle loro richieste, ma che sembra non comprenderà quella principale, ovvero la permanenza del Regno Unito nell’unione doganale europea. A May servono i voti dell’opposizione Laburista per fare sì che l’accordo su Brexit negoziato con l’Unione Europea venga approvato dal parlamento britannico.