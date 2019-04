La finale del campionato di basket NCAA sarà tra Texas Tech e Virginia

La finale del campionato di basket universitario NCAA, negli Stati Uniti, sarà tra le squadre di Texas Tech e Virginia. Si giocherà nella notte tra lunedì e martedì, e sarà l’ultima partita di uno degli eventi sportivi più spettacolari e seguiti dello sport americano, noto come March Madness. Texas Tech ha battuto in semifinale, nella notte tra sabato e domenica, la squadra di Michigan State, per 61 a 51. Virginia ha invece battuto Auburn per 63 a 62. Sia Texas Tech che Virginia erano tra le favorite all’inizio del torneo, anche se la squadra più forte secondo la maggior parte degli esperti era Duke, che era stata eliminata da Michigan State.