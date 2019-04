Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv ci sono le solite cose del venerdì, come La Corrida e Ciao Darwin: in entrambi ci sono persone non famose che, per il gusto di andare in tv, fanno cose strane. Le alternative più interessanti sono un documentario sul terremoto che dieci anni fa colpì L’Aquila oppure il film Lucy, di Luc Besson e con Scarlett Johansson.

Rai Uno

21.25 – La Corrida

Terza puntata della nuova edizione di una storica trasmissione pensata da Corrado e che ora è presentata da Carlo Conti. Prevede che sul palco ci siano persone comuni e professionisti dello spettacolo che si esibiranno davanti a Conti seduto sul classico sgabello. I dilettanti allo sbaraglio saranno giudicati dal pubblico in studio che avrà pentole, fischietti e campanacci.

Terzo appuntamento con #LaCorrida!

Dilettanti allo sbaraglio si esibiranno questa sera alle 21.25 su #Rai1 e quando il semaforo diventerà verde ne vedremo delle belle 🚦🤣@CarContiRai @LudovicaCaramis pic.twitter.com/QmUIN2HVC9 — Rai1 (@RaiUno) April 5, 2019

Rai Due

21.20 – L’Aquila, 03:32 – La generazione dimenticata

Un documentario sul terremoto che il 6 aprile 2009 colpì la città. La Rai scrive che il documentario «ripercorre gli avvenimenti di quella terribile notte del 2009 focalizzando l’attenzione su sei edifici, sei simboli di quel dramma: gli appartamenti abitati dagli studenti».

🚒 A distanza di dieci anni, i Vigili del Fuoco che soccorsero i sopravvissuti raccontano dal loro punto di vista il terremoto che rase al suolo la città.

"#LAquila 3:32. La generazione dimenticata", in onda questa sera alle 21.20. pic.twitter.com/h0BatdRNRJ — Rai2 (@RaiDue) April 5, 2019

Rai Tre

21.20 – La famiglia Bélier

Un film francese su una ragazza di 16 anni che scopre di essere portata per il canto e i cui genitori sono sordi. È uno di quei film che vengono definiti comedy-drama, perché fa un po’ ridere e un po’ pensare, e magari anche intristire.

Rete 4

21.25 — Quarto Grado

Programma di approfondimento di cronaca giudiziaria condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Stasera si parlerà tra le altre cose dell’omicidio a Torino di Stefano Leo.

Sono tanti i casi che affronteremo nella puntat adi questa sera di #QuartoGrado. Vi aspettiamo alle 21.25 su Rete4 https://t.co/QewILQKXny — Quarto Grado (@QuartoGrado) April 5, 2019

Canale 5

21.21 – Ciao Darwin

Nuova edizione del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il programma è giunto alla sua ottava edizione e stasera si sfideranno “Giuliette” e “Messaline”, rispettivamente capitanate da Giorgia Palmas e Taylor Mega.

Italia Uno

21.25 – Lucy

Ha per protagonisti Scarlett Johansson e Morgan Freeman e racconta la storia di una donna costretta a fare da corriere del narcotraffico a cui viene messa della droga sottopelle nell’addome: le cose vanno storte e la droga si mescola con il suo sangue, rendendola una specie di supereroe. È un film di Luc Besson, il regista di Nikita e Léon. Sì, gli piacciono i titoli-nomi di persone. Ma ne fa anche di un po’ più criptici, tipo Il quinto elemento.

La7

21.15 – Propaganda Live

Nuova puntata del programma di satira politica di e con Diego Bianchi.

Questa sera torna #propagandalive. In studio con noi Gad Lerner e Giovanni Grasso.

Ci vediamo alle 21,15 su @La7tv pic.twitter.com/Kb2kkYQ6pa — Propaganda Live (@welikeduel) April 5, 2019

Tv8

21.30 — Io e Marley

Una tipica commedia di Owen Wilson: lui e Jennifer Aniston sono due giornalisti che per provare ad avere un rapporto più disteso comprano un cane, il quale però si rivelerà molto più dispettoso del previsto.

Nove TV

21.25 – Fratelli di Crozza

Il programma satirico con Maurizio Crozza, dal vivo. Sì, esiste ancora.

#CrozzaTria è senza ombra di dubbio il maestro dei discorsi chiari e concisi, limpido come sempre! 😅#FratelliDiCrozza torna stasera alle 21.25, nel frattempo ripassate con la scorsa puntata, solo su Dplay! https://t.co/d4aeXqEHOD pic.twitter.com/1CMuasusRy — Fratelli di Crozza (@fratellicrozza) April 5, 2019

Rai Movie

21.10 – The Founder

Il film sulla storia di Ray Kroc, che è considerato il fondatore di McDonald’s. Spiega come mai uno che di cognome faceva Kroc finì a gestire un’attività avviata dai fratelli Richard e Maurice McDonald. Nel film Kroc è interpretato da Michael Keaton.

Iris

21.00 – La nona porta

È un film del 1999, interpretato da Johnny Depp e diretto da Roman Polański. È tratto dal libro Il club Dumas e parla di una specie di detective che svolge indagini su libri preziosi e che si mette alla ricerca di un libro che, si dice, potrebbe evocare il diavolo. È una storia strana, come spesso capita nei film di Polański.

Sky Cinema Uno

21.15 – Gomorra – La serie