La Russia ha ritrovato e consegnato a Israele i resti di un soldato morto in Libano nel 1982

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che le forze speciali russe e siriane hanno ritrovato in Siria i resti di Zachary Baumel, un soldato 21 enne israeliano scomparso durante la Guerra del Libano nel 1982.

La Russia ha quindi consegnato a Israele gli effetti personali di Baumel, compresa l’uniforme indossata in battaglia. Baumel era nato negli Stati Uniti ed era immigrato a New York negli anni Settanta; dopo la sua scomparsa, sono circolati più volte rapporti mai verificati che sarebbe sopravvissuto e sarebbe stato catturato. Netanyahu, che aveva chiesto aiuto alla Russia due anni fa per il recupero del corpo, ha espresso profonda gratitudine a Putin per «la tua amicizia personale, per la tua presa di posizione e per il fatto che la Russia condivide questi valori con Israele».