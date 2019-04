Due operai sono morti in un incidente avvenuto in un cantiere a Pieve Emanuele, in provincia di Milano

Due operai sono morti in un incidente avvenuto intorno alle 11.30 di questa mattina in un cantiere di Pieve Emanuele, comune della provincia di Milano. I due operai, due italiani di 55 e 47 anni, stavano sistemando delle paratie divisorie tra i binari ferroviari e i terreni vicini, quando una lastra di metallo che stavano spostando è crollata, schiacciandoli. Una terza persona che lavorava con i due uomini è rimasta illesa. Secondo le ricostruzioni dei giornali, il crollo sarebbe avvenuto per una manovra sbagliata con una gru. La linea ferroviaria che collega Milano a Tortona è stata sospesa fra le stazioni Certosa di Pavia e Locate Triulzi per permettere gli accertamenti giudiziari e la messa in sicurezza dei binari.