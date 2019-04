Empoli-Napoli in TV e in streaming

Empoli-Napoli è una delle partite della trentesima giornata di Serie A in programma stasera. Si gioca alle 19 allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Dopo la netta vittoria in trasferta contro la Roma nell’ultima giornata di campionato, il Napoli di Ancelotti punta a vincere ancora per assicurarsi definitivamente il secondo posto, cosa che gli permetterebbe di concentrarsi sugli impegni in coppa. L’Empoli tuttavia ha bisogno di vincere, dato che con la sconfitta subita a Torino contro la Juventus è rimasta in terzultima posizione e ora rischia di staccarsi da Bologna, Spal e Udinese.

Dove vedere Empoli-Napoli

Empoli-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn, la piattaforma streaming online che quest’anno trasmette tre partite per ciascuna giornata di campionato. Dazn è accessibile in abbonamento: il primo mese di iscrizione è gratuito, poi si pagano 9,99 euro mensili con rinnovo automatico che però si può annullare in qualsiasi momento. Qui trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le formazioni di Empoli-Napoli

Empoli (4-4-2) Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco, Di Lorenzo; Bennacer, Acquah, Krunic, Pasqual; Farias, Caputo

Napoli (4-4-2) Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Zielinski, Ounas, Younes; Verdi, Milik

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dal link di questa pagina.