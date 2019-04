È stato arrestato l’uomo sospettato di aver ucciso il rapper Nipsey Hussle

È stato arrestato Eric Holder, l’uomo di 29 anni sospettato di aver ucciso domenica il rapper statunitense Nipsey Hussle. Le generalità e una foto segnaletica di Holder erano state diffuse dalla polizia di Los Angeles per facilitare le sue ricerche. Nipsey Hussle era stato ucciso domenica a colpi di arma da fuoco fuori dal suo negozio di abbigliamento a Los Angeles, negli Stati Uniti. Altre due persone che si trovavano con lui erano state ferite durante la sparatoria fuori dal negozio, Marathon Clothing, nel sud della città. La polizia ha detto che Holder ha ucciso Nipsey Hussler per via di una “lite personale”, senza dare ulteriori dettagli.

Eric Holder is wanted for Homicide in the shooting of Nipsey Hussle. He was last seen in a 2016 white 4 door Chevy Cruze CA license plate 7RJD742. Anyone with information related to his whereabouts or this deadly shooting is urged to contact South Bureau Homicide at 323-786-5100 pic.twitter.com/3pX4fbezDs — LAPD HQ (@LAPDHQ) April 2, 2019

Il vero nome di Nipsey Hussle era Ermias Davidson Asghedom; aveva 33 anni e da adolescente aveva fatto parte di una gang di Los Angeles. Nel 2018 il suo disco di esordio Victory Lap aveva ottenuto una nomination come miglior disco rap ai premi Grammy.