Lo stato di New York vieterà l’uso di sacchetti di plastica a partire dal 2020

Lo stato di New York vieterà l’uso di sacchetti di plastica usa e getta a partire dal marzo 2020. Il divieto è una delle norme contenute nella legge finanziaria approvata domenica dopo un accordo tra il governatore dello stato di New York Andrew Cuomo, un Democratico, e i leader del parlamento statale, controllato con un’ampia maggioranza dal Partito Democratico. Il divieto prevede alcune eccezioni, per esempio quella per le buste di plastica usate per confezionare i giornali e per quelle usate per i cibi da asporto. Lo stato di New York sarà il terzo degli Stati Uniti a vietare i sacchetti di plastica, dopo la California e le Hawaii.