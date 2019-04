Fotofinish

Lo sport è fatto di balzi, scatti, disperazione, autocontrollo, cadute e morsi inflitti, come racconta questa raccolta delle foto sportive più belle della settimana. Ci sono la delusione solitaria di Davide Calabria e Krzysztof Piatek del Milan per la sconfitta in campionato contro la Sampdoria, Roger Federer alla sua 101esima vittoria, una caduta di Andrea Dovizioso nelle prove della MotoGP, LeBron James con l’etichetta ancora sulle scarpe e una nuova tradizione: una cancelliera che lancia una pallina a due robot pronti per una partita di ping pong.