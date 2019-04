Ferrero comprerà i marchi di biscotti di Kellogg’s

Ferrero, l’azienda italiana produttrice di Nutella e molti altri prodotti dolciari, comprerà la divisione dell’americana Kellogg’s che si occupa di biscotti per 1,3 miliardi di dollari (1,1 miliardi di euro); in particolare acquisirà i marchi di biscotti con gocce di cioccolato Keebler e Famous Amos, oltre a Murray Sugar Free e Stretch Island. Con l’acquisizione Ferrero comprerà anche sei stabilimenti industriali sparsi per gli Stati Uniti, di cui due a Chicago. L’affare sarà concluso nella seconda metà dell’anno.

Negli ultimi anni Ferrero, sotto la guida del presidente esecutivo Giovanni Ferrero, ha concluso diversi accordi per acquisire piccoli e medi concorrenti sul mercato europeo e statunitense. Ad esempio l’anno scorso ha acquisito da Nestlé diversi marchi molto conosciuti sul mercato statunitense come Butterfinger, Crunch, BabyRuth, 100Grand, Raisinets e Chunky.