Da oggi a giovedì ci sono i CinemaDays, quei giorni in cui andare al cinema costa 3 euro

Da oggi, lunedì primo aprile, a giovedì 4 in molti cinema di tutta Italia i biglietti costeranno solo 3 euro: sono i CinemaDays organizzati da ANEC, ANEM e ANICA, le associazioni dei gestori dei cinema e degli industriali cinematografici, con il ministero per i Beni e le Attività Culturali. Questo è il sito dell’iniziativa, dove si può trovare l’elenco dei cinema aderenti in ogni città. Anche le proiezioni in 3D costeranno 3 euro a differenza degli anni scorsi, mentre quelle nelle sale IMAX costeranno 5 euro. Tra le altre cose CinemaDays serve ad aumentare le presenze al cinema in un periodo dell’anno (aprile-ottobre) in cui escono pochi film di richiamo rispetto ai mesi invernali.

Tra i film in sala in questo periodo, che quindi si potranno vedere spendendo poco, ci sono: Dumbo, che non ha bisogno di presentazioni; Bentornato presidente! con Claudio Bisio; il fantastico Border del regista svedese di origine iraniane Ali Abbasi, che sta piacendo molto; Una giusta causa, sulla storia della giudice della Corte Suprema americana Ruth Bader Ginsburg; e in alcuni cinema ancora Green Book e Captain Marvel.