Il presidente algerino Abdelaziz Bouteflika si dimetterà

Il presidente dell’Algeria Abdelaziz Bouteflika ha annunciato che si dimetterà il 28 aprile, scrivono i media nazionali algerini. Bouteflika – che ha 82 anni – era presidente dal 1999 ma nelle ultime settimane, dopo l’inizio di enormi proteste di piazza contro di lui, aveva deciso di ritirare la sua candidatura per un nuovo mandato e aveva perso l’appoggio dell’esercito.

Dopo settimane di proteste, martedì scorso, il capo dell’esercito algerino Gaid Salah aveva chiesto la destituzione di Bouteflika. Pochi giorni dopo, il 29 marzo, per il sesto venerdì consecutivo in Algeria c’erano state enormi manifestazioni antigovernative a cui avevano partecipato decine di migliaia di persone. I manifestanti avevano chiesto le dimissioni di Bouteflika ma avevano protestato contro l’intero sistema politico algerino e il circolo ristretto di persone che si ritiene abbia esercitato il potere negli ultimi anni al posto del presidente.

Proprio il capo dell’esercito algerino, Gaid Salah, era considerato come uno dei membri del circolo ristretto di persone che per anni aveva di fatto governato l’Algeria al posto di Bouteflika. Per questo il discorso con cui aveva invocato l’applicazione dell’articolo 102 della Costituzione algerina, che prevede che un presidente sia rimosso dal suo incarico in caso di «impedimento fisico all’esercizio delle proprie funzioni», era stato visto come una specie di colpo di stato (anche se la proposta non aveva implicazioni legali). La proposta di Salah era stata appoggiata da diversi ex sostenitori del presidente, tra cui molti membri del Fronte di liberazione nazionale (FLN, il partito di Bouteflika), e dal principale sindacato del paese, l’Union Générale des Travailleurs Algériens (UGTA). Anche uno dei suoi ultimi alleati, l’importante uomo d’affari Ali Haddad, aveva scaricato Bouteflika. Negli ultimi giorni l’opposizione aveva comunque rifiutato di appoggiare l’iniziativa dell’esercito, ritenuta un modo per salvare il regime senza di fatto cambiare niente.