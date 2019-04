Marc Marquez ha vinto il Gran Premio d’Argentina di MotoGP

Il pilota spagnolo della Honda Marc Marquez ha vinto il Gran Premio d’Argentina, seconda gara del Motomondiale 2019, corsa domenica sera all’Autodromo di Termas de Rio Hondo. Marquez è partito in pole position mantenendo la prima posizione in solitaria per tutta la gara. Ha preceduto al traguardo Valentino Rossi, che ha ottenuto il primo podio della stagione, e l’altro italiano Andrea Dovizioso. Con la vittoria in Argentina Marquez è salito in testa alla classifica generale con quattro punti in più di Dovizioso e quattordici in più di Rossi. La prossima gara si terrà ad Austin, in Texas, domenica 14 aprile.