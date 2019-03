Inter-Lazio in TV e in streaming

Inter-Lazio, che si gioca alle 20.30 allo stadio San Siro, è l’ultima partita della 29esima giornata di Serie A, iniziata venerdì sera con la partita tra Chievo Verona e Cagliari. Inter-Lazio è una partita molto importante per quanto riguarda la qualificazione in Champions League. L’Inter ha 53 punti e la Lazio, che però ha una partita in meno, ne ha 45. L’Inter deve vincere per mantenere il suo terzo posto, grazie al quale si qualificherebbe in Champions league; la Lazio per recuperare punti sulle squadre che la precedono, Inter compresa. Nell’Inter non ci saranno né Lautaro Martinez né Mauro Icardi; giocherà quindi Keita.

Come vedere Inter-Lazio in streaming

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A. Gli abbonati a Sky potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la singola partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. In questa pagina trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe europee e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le probabili formazioni di Inter-Lazio

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Borja Valero, Perisic; Keita.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile.