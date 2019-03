Luca Zaia dice che l’unica patologia è l’omofobia, non l’omosessualità

L’intervento di Zaia, accolto da pochissimi applausi in sala, era stato anticipato da un’intervista al Corriere della Sera, dove aveva spiegato la sua posizione rispetto alle idee sostenute dai movimenti che partecipano al Congresso. «Dicono che sarà una manifestazione contro i gay?», aveva detto Zaia a Marco Cremonesi. «Vorrà dire che sarò io a portare il pensiero che se in questa discussione c’è una patologia è l’omofobia, non l’omosessualità […] Io credo che si sia acceso un dibattito esagerato, fuori contesto. Al punto che i nemici del congresso sono stati i veri pr della protesta, i suoi grandi comunicatori. Se non ci fosse stata da parte loro tutta questa pubblicità, l’appuntamento sarebbe stato per addetti ai lavori».

Nell’intervista Zaia ha aggiunto che tutti devono essere liberi di esprimere le proprie idee, senza sfociare negli “-ismi”: «non il fondamentalismo cattolico, non il liberismo senza equilibrio». Zaia ha parlato anche dell’aborto e della legge 194, a cui i partecipanti del Congresso sono contrari: «In Italia c’è una legge e non va toccata. Quando non c’era, non è che chi voleva abortire non lo facesse. E non è a causa della legge, che chi non vuole debba abortire per forza. È una questione delicatissima che riguarda molto più le coscienze che non la legge. Semmai, si può dire che è disattesa la parte sui servizi da offrire alle donne che intendono fare questa scelta: assistenza, consulenza e rappresentazione».