È morta una delle cinque persone ferite nella sparatoria sul tram a Utrecht il 18 marzo. A causa della sparatoria sono quindi morte quattro persone in tutto. L’autore della sparatoria è stato arrestato dopo una fuga di diverse ore: si chiama Gökmen Tanis, ha 37 anni ed è originario della Turchia. Non sono però ancora chiare le ragioni per cui abbia sparato e le indagini sono ancora in corso.