In Iran sono morte almeno 19 persone a causa di inondazioni improvvise

In Iran sono morte almeno 19 persone e altre 100 sono ferite a causa di alluvioni e inondazioni improvvise. Foto e video pubblicati sui social network mostrano torrenti di acqua fangosa e persone arrampicate sui lampioni e sui tetti delle macchine nella città di Shiraz, dove c’è stato il maggior numero di morti. Centinaia di edifici sono stati danneggiati e la magistratura iraniana ha detto di avere avviato un’indagine per valutare se la risposta del governo alle inondazioni sia stata adeguata. Il governatore della provincia di Fars, la più colpita, ha detto che le inondazioni sono ora sotto controllo e che diverse squadre di soccorso sono state attivate dalle autorità. Ci si aspettano comunque nuove forti piogge in diverse zone dell’Iran nei prossimi giorni.

Flash floods in Shiraz. The city is a top destination in #Iran that’s now filled with tourists from all over the country for Nowruz holidays. Authorities say many of those caught in the floods were tourists.pic.twitter.com/IdO0t26Hxh

— Negar Mortazavi (@NegarMortazavi) March 26, 2019