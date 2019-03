Nella notte c’è stato un grande incendio a Cogoleto, in Liguria

Nella notte tra lunedì e martedì c’è stato un grande incendio sulle alture di Cogoleto, in località Capieso, nella zona di ponente della provincia di Genova. Ad alimentare l’incendio sono state le forti raffiche di vento che hanno raggiunto anche i 100 km orari. Sul posto sono al lavoro vigili del fuoco e volontari, ma a causa del vento non è stato possibile utilizzare fin da subito aerei ed elicotteri. Il Corriere scrive che «le fiamme sono state domate nelle zone basse del paese, alle prime luci dell’alba sono entrati in azione i Canadair per l’intervento aereo sul rogo in altura». Il tratto di autostrada A10 tra Arenzano e Varazze è stato chiuso in entrambe le direzioni e sono state evacuate circa 50 famiglie residenti nelle zone interessate dall’incendio.

Grande #incendio a #Cogoleto. I Vigili del Fuoco sono sul posto. La Protezione Civile della Liguria è attivata e stiamo monitorando la situazione con la Prefettura di Genova. Famiglie evacuate in via precauzionale. Il vento forte sta alimentando le fiamme. pic.twitter.com/WU2Pj2J8vv — Giovanni Toti (@GiovanniToti) March 26, 2019