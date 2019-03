La Rai sposterà il programma “Povera Patria” in prima serata e il programma “Popolo Sovrano” in seconda serata

La Rai ha comunicato che “Povera Patria” – il programma di Rai 2 condotto da Annalisa Bruchi, con Aldo Cazzullo e Alessandro Giuli – cambierà giorno e fascia oraria: a partire dal primo aprile passerà dalla seconda serata del venerdì alla prima serata del lunedì. Nella seconda serata del venerdì di Rai 2 sarà invece spostato il programma “Popolo Sovrano”, che attualmente va in onda in prima serata. Come spiega Prima Comunicazione “Popolo Sovrano” diventerà un programma di sole inchieste, condotto da Daniele Piervincenzi (uno degli attuali conduttori).