Julian Alaphilippe ha vinto la 110ª edizione della Milano-Sanremo

Il ciclista francese Julian Alaphilippe ha vinto la centodecima edizione della Milano-Sanremo, la prima grande classica stagionale del ciclismo internazionale. Dopo 291 chilometri e quasi sette ore di gara, Alaphilippe ha battuto in volata il belga Oliver Naesen e il polacco Michal Kwiatkowski, rispettivamente secondo e terzo classificato. Peter Sagan, tra i grandi favoriti alla partenza, ha concluso la corsa al quarto posto. Il migliore fra gli italiani è stato invece Vincenzo Nibali, ottavo classificato. Per Alaphilippe, che corre con la squadra belga della Deceuninck-Quick-Step, è la prima vittoria in carriera alla Milano-Sanremo e anche il primo successo in una “classica monumento”. Pochi giorni fa aveva vinto in volata anche la penultima tappa della Tirreno-Adriatico.