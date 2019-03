A Gaza si protesta contro Hamas

Negli ultimi giorni a Gaza ci sono state proteste contro le gravi condizioni di vita a cui è costretta da tempo la popolazione locale, e contro Hamas, gruppo islamista radicale palestinese che controlla la Striscia di Gaza. Proteste così partecipate non si vedevano dal 2007, anno in cui Hamas estromise con la forza dalla Striscia l’altra fazione palestinese, la più moderata Fatah, che controlla la Cisgiordania. Le forze di sicurezza di Hamas hanno risposto alle proteste degli ultimi giorni usando la violenza: picchiando i manifestanti e arrestando giornalisti e attivisti.

Palestinian woman criticizes Hamas:

"Hamas officials' children drive in luxurious cars, but I have 4 unemployed sons. All of Gaza are unemployed because of Ismail Haniyeh & Yahya Sinwar. These officials care nothing about the poor people's necessities. We have the right to live." pic.twitter.com/caE84QcQKm

— Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) March 17, 2019