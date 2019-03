Sono stati sorteggiati i gironi dei Mondiali di basket in Cina

Si è tenuta sabato a Shenzhen, in Cina, la cerimonia dei sorteggi dei gironi dei Campionati mondiali di basket, in programma dal 31 agosto al 15 settembre in otto città cinesi. L’Italia, che si è qualificata dopo tredici anni di assenza, è stata sorteggiata nel gruppo D con Filippine, Serbia e Angola e giocherà le sue partita a Foshan. La nazionale statunitense, campione in carica, è finita invece nel gruppo E con Turchia, Repubblica Ceca e Giappone. La nazionale ospitante è stata sorteggiata nel gruppo A con Costa d’Avorio, Polonia e Venezuela.