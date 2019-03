Sono venti i morti nel crollo dell’edificio che ospitava una scuola elementare a Lagos, in Nigeria: la maggior parte dei quali bambini. Lo ha confermato un funzionario nigeriano ad Associated Press. Secondo le autorità, la palazzina di tre piani doveva essere demolita e la scuola occupava abusivamente gli ultimi due piani. I soccorsi hanno estratto dalle macerie 43 persone, ma ancora non è chiaro quante fossero all’interno dell’edificio al momento del crollo.