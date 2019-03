A Lagos, in Nigeria, è crollato un edificio che ospitava una scuola elementare

Mercoledì a Lagos, in Nigeria, è crollato un edificio che tra le altre cose ospitava una scuola elementare. Per il momento non si hanno molte informazioni sull’accaduto. Alcuni giornali locali parlano di decine di bambini intrappolati sotto le macerie, e diversi morti, ma il portavoce dell’Agenzia per la gestione delle emergenze nazionali della regione in cui si trova Lagos, nel sudovest del paese, ha detto che finora non si hanno notizie confermate di morti o feriti.

VIDEO: School building collapses in Lagos, many feared killed#Lagos pic.twitter.com/BQnXk3DZbK — The Punch Newspapers (@MobilePunch) March 13, 2019